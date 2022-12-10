В Иране 24 демонстрантам угрожает смертная казнь

Участникам антиправительственных протестов в Иране вменяют в вину "войну против Бога". Такое обвинение влечет за собой смертную казнь.

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Не менее чем 24 демонстрантам в Иране угрожает смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах. Иранская ежедневная газета Eternad в субботу, 10 декабря, опубликовала составленный органами юстиции список имен 25 демонстрантов, которым вменяют в вину "войну против Бога". Согласно исламским правовым нормам, такое обвинение влечет за собой смертную казнь.

Находящийся в списке рэпер Мохсен Шекари был казнен еще 8 декабря. Его обвинили в том, что он напал с оружием на бойца военизированного формирования "Басиджи", запугивал людей и блокировал одну из дорог. Органы юстиции Ирана сообщили о предстоящих новых казнях. Газета Eternad призвала иранские органы правосудия отменить смертные приговоры и предотвратить дальнейшие казни.

Мировое сообщество резко осудило казнь Мохсена Шекери. В то же время политическое руководство Ирана, в том числе президент Эбрахим Раиси назвало казнь рэпера законным ответом на беспорядки в стране. Участники протестов пригрозили властям актами возмездия. В соцсетях курсирует предупреждение "Ждите нашей мести". На конец текущей недели проживающие за рубежом иранцы запланировали целый ряд акций протеста.

Как сообщалось, массовые протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. По данным правозащитников, по меньшей мере 475 протестующих были убиты и 18 240 задержаны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности.