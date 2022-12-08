В Иране казнили первого участника продолжающихся массовых протестов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Иране впервые с начала продолжающихся почти три месяца протестов приведен в исполнение смертный приговор в отношении демонстранта. 23-летний Мохсена Шекари был повешен в четверг, 8 ноября, сообщает агентство AFP.

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Революционный суд Ирана признал молодого человека виновным во "вражде против Бога", его обвиняли в том, что 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара Саттар Хан в Тегеране и ранил ножом члена военизированного формирования "Басидж". Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

В Европе осудили казнь

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинил Иран в "бесчеловечности". По ее мнению, Шекари был осужден и казнен в ходе подлого и скороспелого судебного процесса. Однако угроза казни не сможет "подавить волю людей к свободе", - написала глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

С осуждением приговора выступил МИД Франции, а глава дипломатии Великобритании Джеймс Клеверли указал, что мир не может закрывать глаза "на слепое насилие, совершаемое иранским режимом против собственного народа".

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. По данным правозащитников, по меньшей мере 475 протестующих были убиты и 18 240 задержаны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности.

Всего судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами одиннадцать обвиняемых.

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