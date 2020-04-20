В Иране начали открываться торговые центры и магазины

Иран с понедельника начинает открывать междугородние автомагистрали, кроме того, в рамках ослабления введенного из-за коронавируса режима строгой изоляции возобновили работу и крупные торговые центры, сообщило 20 апреля агентство Associated Press (AP).

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По его данным, открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы страны — тегеранский Большой базар. Однако открывшиеся магазины будут работать только до 18:00.

Глава Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Реза Зали заявил, что некоторое возобновление деловой активности может способствовать большему распространению Covid-19. "Увеличение числа поездок, в особенности на общественном транспорте, увеличивает возможность заразиться вирусом", — сказал Зали.

В то же время отмечается, что рестораны, спортзалы и другие общественные заведения пока открывать не будут. Мечети и другие религиозные объекты также остаются закрытыми, несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамадана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что некоторые мечети и маволеи могут быть открыты 4 мая. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, отмечал, что массовые собрания могут быть запрещены на протяжении всего Рамадана.

В субботу иранские власти начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции, введенного после 4 апреля из-за угрозы коронавируса. Деятельность этих учреждений была возобновлена за пределами Тегерана, при этом треть сотрудников будет работать из дома. При этом, отмечает AP, при выборе тех, кому разрешат работать из дома, приоритет отдается женщинам, у которых есть дети.

AP напоминает, что ранее иранские власти отказывались вводить широкомасштабный режим изоляции, как в других странах региона, несмотря на рост количества случаев коронавируса и летальных исходов. Власти, объясняя причины таких действий, заявляли, что им нужно учитывать экономический эффект от карантинных мер, поскольку страна находится под санкциями США.

По состоянию на 20 апреля в стране выявлено 82 211 случаев заражения Covid-19, 5118 человек скончались. При этом 57 023 заболевших выздоровели. Ранее в апреле власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.