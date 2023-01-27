В Иране напали на посольство Азербайджана и убили начальника охраны

На посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение. Погиб начальник службы безопасности дипломатической миссии, еще два охранника ранены, сообщает "Медуза" со ссылкой на МИД Азербайджана.

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Нападение произошло около 8:30 по бакинскому времени (6:30 по Риге). Пост охраны был обстрелял из автомата Калашникова — по одним данным, нападавшй был один, по другим, их было несколько, и один из них задержан.

Мотивы нападения не сообщаются, идет расследование.