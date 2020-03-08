В Иране от коронавируса погибли за сутки еще 49 человек

Это рекордный рост количества смертей в Иране от SARS-CoV-2 с начала эпидемии в середине февраля. Число инфицированных в Иране достигло 6566 человек.

В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 только за последние сутки скончались еще 49 человек, сообщило министерство здравоохранения в Тегеране в воскресенье, 8 марта. Это рекордный рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом за все время с начала эпидемии в Иране в середине февраля.

Общее число летальных исходов в Иране от последствий заражения вирусом достигло 194 человек, а подтвержденных случаев инфекции теперь 6566. Иран — наиболее сильно пострадавшая от коронавируса страна после Китая и Южной Кореи. Эпидемия охватила уже 31 провинцию Ирана. Для сдерживания дальнейшего распространения инфекции власти Ирана закрыли по всей стране школы и университеты и отменили крупные культурные и спортивные мероприятия.

Иранская авиакомпания Iran Air 8 марта сообщила об отмене на неопределенный срок всех рейсов в Европу. В распространенном авиакомпанией сообщении говорится, что такая мера принята из-за ограничений, введенных европейскими властями против Iran Air по "неизвестным причинам". Несколько дней назад Швеция из-за эпидемии коронавируса лишила Iran Air прав на посадку самолетов в аэропортах страны.