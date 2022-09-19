В Иране разрастаются протесты после гибели девушки, задержанной полицией нравов

Полицейские задержали 22-летнюю Махсу Амини, обвинив ее в неправильном ношении хиджаба. Позже доставили в больницу в состоянии комы, она скончалась через несколько дней.

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После гибели 22-летней иранки Махсы Амини в Тегеране разрастаются протесты против действий стражей правопорядка, которые, как предполагается, жестоко избили девушку из-за якобы неправильно надетого хиджаба. В интернете размещается все больше фотографий и видео, на которых известные иранки появляются с остриженными волосами в знак солидарности с погибшей Амини. В их числе — известная актриса Анахита Хеммати, пишет в понедельник, 19 сентября, агентство dpa.

В свою очередь полиция в Иране отвергает любую причастность к смерти Амини. Обвинения в этой связи "безосновательны", заявил глава полиции Тегерана Хасейн Рахими, которого цитирует агентство Mehr. Он также указал, что полиция всегда прилагает усилия, чтобы подобных случаев не происходило, и видит "своей задачей напоминать женщинам об их дресс-коде".

Гибель Махсы Амини: разные версии

Сообщается, что жительница города Секкез на западе Ирана Махса Амини приехала к родственникам в Тегеран и 13 сентября была задержана полицией нравов, которая обвинила ее в ношении "неисламской" одежды. Девушка была доставлена в полицию, позже ее увезли в больницу в состоянии комы, где она через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что у Амини случился сердечный приступ, многочисленные критики обвиняют стражей правопорядка в избиении девушки, которое в итоге и привело к ее смерти.

Родственники в свою очередь заявили, что у нее не было проблем с сердцем. Первоначально клиника сообщила в Instagram, что смерть мозга девушки была зафиксирована еще 13 сентября при ее поступлении. Этот пост впоследствии был удален.

После похорон Амини начались масштабные протесты на западе Ирана, в том числе, в ее родном городе. Кроме того, гибель Махсы Амини вызвала также многочисленные протесты за пределами Ирана. Среди прочих, ее прокомментировали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и спецпосланник по Ирану Роберт Малли.

Жесткие правила, касающиеся внешнего вида женщин, действуют в Иране со времен Исламской революции 1979 года, но игнорируются многими иранками, в особенности, в крупных городах.