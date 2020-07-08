В Иране зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За последние 24 часа в Иране зарегистрировали 200 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом. Это рекордные показатели с начала вспышки заболевания в стране в феврале этого года, сообщает агентство Mehr со ссылкой на пресс-секретаря иранского министерства здравоохранения Симу Садат Лари.

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Она уточнила, что общее число умерших после заражения коронавирусом в Иране достигло 11 931. Также были выявлены 2 637 новых случаев болезни, а общее их количество возросло до 245 688.

По словам пресс-секретаря, от коронавируса в Иране излечились не менее 207 тыс. человек, но 3 270 пациентов остаются в критическом состоянии. На данный момент проведено 1 846 793 диагностических теста на коронавирус.

Согласно агентству Mehr, высшей уровень эпидемиологической опасности объявлен в таких иранских провинциях как Хузестан, Керманшах, Бушер, Илам, Хормозган. Тем временем, ситуация начинает ухудшаться в Тегеране, провинциях Исфахан, Мазендаран, Голестан, Систан и Белуджистан, Керман, передает "Интерфакс".

Иран с апреля отменил режим изоляции, введенный из-за коронавируса. В начале июня иранский президент Хасан Рухани заявлял, что страна, несмотря на новые случаи болезни, не имеет возможности снова вводить такой режим по экономическим причинам.