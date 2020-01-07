В Иране заявили о подготовке 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

У Тегерана есть 13 сценариев возможного ответа на убийство генерала Касема Сулеймани со стороны США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани, передает Fars.

По его словам, даже самый слабый из обсуждаемых вариантов мести может стать для американцев худшим "кошмаром" в истории.

Шамхани пояснил, что не может раскрывать СМИ слишком много информации о том, каким именно может быть ответ Ирана на убийство Сулеймани, однако сообщил, что SNSC располагает полной информацией об оснащении 19 военных баз США, расположенных неподалеку от границ Ирана, и их личном составе.

По словам Шамхани, окончательное решение еще предстоит принять, а всю ответственность за возможные последствия убийства Сулеймани будут нести американцы.

7 января главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани. "Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все", — сказал он (цитата по Irna).

Также во вторник парламент Ирана принял закон, в соответствии с которым все военные США признаны террористами, а спецподразделению "Кудс", которым командовал Сулеймани, предписано выделить дополнительно €200 млн.