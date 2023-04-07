В Ирландии начнут обсуждать отказ от нейтрального статуса страны

Ирландия может пересмотреть свой нейтральный статус, которого придерживалась на протяжении десятилетий, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Meduza cо ссылкой на местную телерадиовещательную корпорацию RTE.

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В июне 2023 года в нескольких городах Ирландии пройдет четырехдневный консультативный форум, посвященный международной политике и безопасности, на котором граждане, в частности, смогут высказать свое мнение относительно нейтралитета страны.

Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин, анонсируя форум, заявил, что стране необходимо реагировать на новую реальность: "Обстановка в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения международным правом со стороны России. Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность".

После начала российского вторжения в Украину нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом альянса.

Военного нейтралитета в Европе также придерживаются Австрия, Швейцария и Мальта. Все эти страны осудили российское вторжение и присоединились к международным санкциям.