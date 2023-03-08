В Ирландии пройдет референдум об удалении из конституции "устаревших" формулировок о женщинах

Сегодня, 8 марта, правительство Ирландии объявило о подготовке к референдуму, на котором гражданам страны предложат проголосовать за исключение из конституции упоминаний о "месте женщины дома". Об этом сообщает агентство Reuters.

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На голосование будут вынесены, например, поправки к статье 41.2, в которой сейчас говорится, что "своей жизнью дома женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо" и что "матери не должны по экономической необходимости заниматься трудом в ущерб своим обязанностям по дому".

Собрание граждан, созываемое для обсуждения возможных изменений в тексте конституции, рекомендовало удалить эти формулировки и сделать их недискриминационными еще в 2021 году.

"Слишком долго на женщин и девочек ложилась непропорционально большая доля обязанностей по хозяйству, они подвергались дискриминации дома и на рабочем месте, объективировались или жили в страхе домашнего или гендерного насилия", — заявил в Международный женский день премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Референдум об удалении "устаревших" формулировок планируют провести в ноябре.

Любые конституционные изменения в Ирландии должны получить поддержку на всеобщем голосовании. В 2015 году на референдуме была одобрена легализация однополых браков, в 2018 году — отменен запрет на аборты. В обоих случаях "за" внесение поправок проголосовали более 60% ирландских избирателей.