В Ирландии женщины до 25 лет смогут получать бесплатные контрацептивы

Жительницы Ирландии 17-25 лет получат доступ к бесплатным средствам контрацепции. Как сообщается на сайте ведомства,

сейчас доступ к контрацепции — неравный, и может зависеть от социального положения, уровня образования и обеспеченности.

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Программа вступит в силу в августе 2022 года, на нее планируется выделить примерно 10 млн евро в год. Из этих средств будут оплачивать сами средства контрацепции, установку и удаление спирали, консультации специалистов и дополнительное обучение медицинского персонала.

"Многие женщины используют противозачаточные средства не только для предотвращения нежелательной беременности, но и для лечения множества других проблем со здоровьем", — заявил Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли.

Ранее сообщалось, что бесплатную контрацепцию для женщин до 25 лет введут во Франции.