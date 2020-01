В Ирландии зверски убили и расчленили 17-летнего подростка

В Дублине 17-летнего Кина Мулли-Вудса зверски убили, а его тело расчленили, оставив голову в машине, которую потом подожгли. Об этом сообщает "360".

Отрубленную голову подростка обнаружили в сгоревшем автомобиле Volvo в районе Драмкондра в Дублине. Предполагается, что само убийство было совершено в доме в городе Дроэда, в часе езды от вышеупомянутого района.

В последний раз живым Мулли-Вудса видели в прошлое воскресенье, 12 января. На следующий день в дублинском районе Кулок была найдена спортивная сумка с конечностями юноши, но без головы, ее обнаружили 15 января.

По предварительным данным полиции, подросток стал жертвой наркодилеров, базирующихся на севере ирландской столицы. В настоящее время местные правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и разыскивают виновных в преступлении.

The house at Rathmullen Park in Drogheda remains sealed off this afternoon as a major place if interest in investigation into murder of Keane Mulready Woods # Vmnews pic.twitter.com/wFHVezVKWa