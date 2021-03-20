В Исландии произошло извержение вулкана, который спал 900 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

На юго-западе Исландии после серии землетрясений в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика. Метеорологическая служба Исландии IMO опубликовала в соцсети Twitter сделанную с вертолета видеозапись, на которой видны потоки раскаленной лавы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Между тем власти Исландии обнародовали запрет на перелеты над зоной извержения и призвали жителей не приближаться к ней. Несмотря на относительную близость к Рейкявику, вулкан расположен в незаселенной части острова, поэтому угрозы местным жителям нет.

По данным властей Исландии, вулкан Фаградалсфьялл спал 900 лет. Однако в последнее время в районе, где он расположен, резко увеличилась сейсмическая активность. Так, с конца февраля вблизи вулкана Фаградалсфьялл зафиксировали свыше 50 000 землетрясений, а сейсмическая активность в этом районе Исландии по сравнению с 2020 годом увеличилась на 900 процентов. Уже тогда вероятность извержения оценивали как очень высокую.

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. По статистике, извержения на острове случаются в среднем раз в пять лет. В апреле 2010 года извержение небольшого исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе. Тогда были отменены более 100 тысяч рейсов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

12

Source

Deutsche Welle

Tags

Twitter
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Объявления

Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
89 000€