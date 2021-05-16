В Исландии выставили на продажу землю с пробудившимся вулканом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Исландии выставили на продажу участок земли, на котором находится пробудившийся вулкан Фаградальсфьядль.

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Одна из наследниц фермерского хозяйства, на территории которого расположен вулкан, Анна Тордис Гудмундсдоттир рассказала Bloomberg, что предложением о продаже заинтересовались по меньшей мере два человека.

Отмечается, что спрос на землю вырос после того, как в марте вулкан начал извергаться. За это время место неоднократно посещали туристы.

Согласно местным законам, на частную землю может пройти пешком любой человек, однако владельцы участка вправе брать плату за оказываемые услуги.

Для обеспечения безопасности на месте извержения власти Исландии готовы выделить 70 млн крон ($564 тыс.), чтобы разработать инфраструктуру новой достопримечательности. На эти деньги построят центр обслуживания туристов, парковку и вертолетную площадку.

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