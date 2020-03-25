В Испании армия обнаружила брошенные трупы стариков в пансионатах

Государственный прокурор Испании начал расследование после того, как солдаты, помогавшие дезинфицировать дома престарелых, обнаружили в помещениях брошенных стариков, некоторые из которых скончались, сообщает Aljazeera.

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Военные нашли трупы обитателей пансионатов в понедельник, остальные жильцы были брошены персоналом, сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Прокурорам предстоит выяснить, было ли это следствием халатности.

Роблес в эфире телеканала Telecinco заявила, что Испания будет жесткой и несгибаемой, разбираясь с этой ситуацией.

"Армия во время посещения нашла некоторых пожилых людей совершенно брошенными, иногда мертвыми в их кроватях", — сказала Роблес.

Испанская армия была привлечена к дезинфекции домов престарелых по всей стране. В этих учреждениях зафиксированы десятки смертей.

В Мадриде морги переполнены, поэтому ответственные органы вынуждены складывать тела на катке. Похоронные службы перегружены и не могут забрать тела сразу, поэтому руководителям пансионатов рекомендуют оставить тела в кроватях, чтобы избежать риска заражения, сообщил Aljazeera президент Федерации компаний пансионатов Игнасио Фернандез-Чид. Он допускает, что тела могли быть оставлены в кроватях по этой причине.

Похожие рекомендации получили больницы — тела умерших должны оставаться в кровати до прибытия доктора. Однако из-за перегрузки больниц, прибытие врача может занять много времени.

В последние дни в Испании растет число случаев заражения новым коронавирусом. Сейчас страна занимает третье место за Китаем и Италией. Если в Италии вспышка заболевания затронула больше всего три северных региона, то в Испании вирус распространяется по всей стране.