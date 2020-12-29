В Испании будут регистрировать тех, кто откажется вакцинироваться от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вакцинация против Covid-19, которая началась в Испании 27 декабря, является добровольной, но Министерство здравоохранения заявило, что зарегистрирует тех, кто откажется от нее. Об этом сообщает The Local.

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По данным iPress.ua, Министерство регистрирует имена людей, которые отказываются делать прививки, а также причины отказа от вакцинации. Эта информация будет внесена в "реестр прививок" каждого гражданина.

Те, кто соглашается на вакцинацию, должны сначала дать устное согласие, за исключением определенных обстоятельств, когда это может понадобиться в письменной форме, например, когда речь идет о вакцинации детей в школах, когда родители или опекуны отсутствуют.

Правительство ожидает, что к июню 2021 года от вируса будет вакцинировано от 15 до 20 миллионов человек из 47 миллионов населения.

Испания одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы: вирус заразил около 1,8 миллиона человек и стал причиной почти 49 000 смертей.

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