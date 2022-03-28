В Испании Covid-19 приравняли к заболеванию вроде гриппа

В Испании с понедельника, 28 марта, два года спустя с момента объявления пандемии Covid-19, коронавирусная инфекция практически приравнивается к обычному эндемическому заболеванию вроде гриппа. Тот, кто заразился вирусом Sars-CoV-2 и у кого не проявились симптомы заболевания, а если и проявились, то в легкой форме, сможет продолжать вести обычный образ жизни, и соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным.

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Только на тех, кто находится в группе риска, будут по-прежнему распространяться прежние требования. К таковым относятся граждане старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и медицинские работники. Единственное, что осталось от некогда радикальных мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, — это обязательное ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте — автобусах, поездах, самолетах.

Между тем в Галисии в больницы и дома престарелых по-прежнему будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста. Также действуют ограничения на количество гостей за одним столиком в ресторанах. Впрочем, с 9 апреля и эти правила будут там аннулированы.

Залог послаблений — улучшение эпидемиологической ситуации

Эпидемиологическая ситуация в Испании, которая сильно пострадала в начале пандемии коронавируса, в последнее время значительно улучшилась. Семидневный показатель распространения Sars-CoV-2 в минувшую пятницу составил в среднем по стране 227 новых случаев заболевания на 100 000 жителей (для сравнения: в Германии данный показатель превышает сейчас 1700 случаев). В Испании лишь 3,6 процента всех больничных коек заняты пациентами с коронавирусом. Почти 85 процентов населения прошли базовую вакцинацию (в Германии — менее 76 процентов). 51 процент испанцев дополнительно сделали третью прививку (в Германии доля таковых несколько больше — 58 процентов).