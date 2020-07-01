В Испании мигранты стали захватывать недвижимость россиян, пустующую из-за пандемии коронавируса

Около 75% россиян, владеющих зарубежной недвижимостью, могут столкнуться с серьезной проблемой. На фоне коронавирусного кризиса в европейских странах активизировались сквоттеры — безработные, мигранты и просто "борцы за идею" самовольно заселяют пустующие дома, в том числе недвижимость, приобретенную российскими гражданами. Проблема в том, что выселить незаконно вселившихся людей можно лишь через суд. А для иностранцев, не являющимися гражданами Испании, это очень долгое, сложное, хлопотное и затратное дело.

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Сквоттинг или сквоттерство — акт самовольного проникновение и заселения частной собственности без цели присвоения чужого имущества лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных прав на его использование.

Как рассказала Газете.Ru жительница испанской провинции Альмерия по имени Наталья, владеющая несколькими объектами недвижимости на средиземноморском побережье Испании, в последние месяцы проблемы со сквоттерами обострилась настолько, что во многих городах Страны Басков местным жителям пришлось объединенными усилиями "выставлять" гастарбайтеров из захваченных ими пустующих домов.

"Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США, — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган, — говорит Наталья, отмечая, что это не всегда нищие и безработные. — Нередко это представители среднего класса, вполне приличные люди, не сумевшие выплатить кредит по ипотеке".

Выселить непрошеных гостей в соответствии с действующим законом очень непросто, даже с помощью полиции. Силой тут не поможешь — в этом случае собственник жилья может сам попасть в полицию. Местные политики уже потребовали от властей Испании принять закон против захватчиков чужой недвижимости.