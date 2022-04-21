В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатэка", его жена и дочь
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший топ-менеджер газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в городе Льорет-де-Мар в Испании. Об этом со ссылкой на телеканал Telecinco пишет Meduza.

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По данным телеканала, тела жены топ-менеджера Натальи и 18-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах принадлежащей семье виллы. Тело самого Протосени нашли в саду; он погиб от удушения, рядом с ним обнаружили топор и нож.

Как пишет Telecinco, предположительно топ-менеджер убил жену и дочь, после чего покончил с собой. Как пишет Коммерсант, о возможном ЧП в правоохранительных органах узнали от старшего сына господина Протосени.Во вторник он созванивался с членами семьи, а после того, как их телефоны перестали отвечать, обратился в полицию.

По данным телеканала, семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на пасхальные праздники. Состояние бывшего топ-менеджера «Новатэка» оценивается в 400 миллионов евро, сообщает телеканал.

Отметим, что 18 апреля в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, банкир убил семью, после чего покончил с собой.

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