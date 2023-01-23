В Испании нашли три подпольные табачные фабрики, где работали украинцы

Полиция Испании в воскресенье объявила, что накрыла три подпольных табачных фабрики, на которых в тяжелых условиях работали украинцы — как легальные беженцы, так и нелегальные иммигранты.

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В ходе этой операции в разных регионах Испании были арестованы сразу 27 человек и конфискованы 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет на общую сумму 37,5 млн евро.

Как сообщает полиция, украинцы, работавшие на фабриках, ютились в бытовках на их территории и боялись выходить за их пределы. Среди них есть как военные беженцы, въехавшие в Испанию на законных основаниях, так и те, кто проник в страну нелегально.

По данным ООН, за время войны в Европе были зарегистрированы почти восемь миллионов беженцев из Украины, более 160 тысяч из них добрались до Испании.

В опубликованном в ноябре докладе Европарламента говорилось, что в Евросоюзе растет число случаев нелегальной эксплуатации украинских беженцев, которые зачастую из-за своего бедственного положения и незнания языка вынуждены браться за любую работу.

Испанская полиция в воскресенье рассказала, что обнаруженные ею три подпольных фабрики были расположены в разных концах Испании: под Севильей на юге, под Валенсией на востоке и в регионе Ла Риоха на севере. Первая была обнаружена еще в конце 2021 года, и благодаря этому полиция в конце концов смогла накрыть и две другие.

Табак для производства сигарет, по данным полиции, ввозился контрабандой, и мощности фабрик позволяли производить более полумиллиона пачек в день. Продукцию продавали и в Испании, и в других странах.

Кроме табака и сигарет, полиция арестовала роскошные автомобили, ювелирные изделия и большие суммы наличными, найденные у организаторов этой сети. Как говорят полицейские, те жили роскошной жизнью в курортной Марбелье.