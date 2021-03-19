В Испании приняли закон об эвтаназии
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Закон об эвтаназии был принят Испании в четверг, 18 марта. За инициативу проголосовали 202 парламентария. Против выступил в общей сложности 141 депутат из консервативной Народной партии, правопопулистской партии "Голос" (Vox), а также двух более мелких партий. Два депутата воздержались.

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По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, цель инициативы состоит в том, "чтобы при помощи продуманного, дающего все гарантии закона помочь людям избежать страданий". Сегодня эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Канаде. В конце января закон об эвтаназии принял также парламент Португалии.

После вступления закона в силу в июне правом на эвтаназию смогут воспользоваться в Испании совершеннолетние неизлечимо больные пациенты — граждане страны. При этом разрешаются как оказание косвенной помощи в совершении самоубийства, так и целенаправленные действия медицинского персонала, ведущие к прекращению жизни пациента.

Закон предполагает, что неизлечимо больной человек должен в общей сложности четыре раза выразить волю расстаться с жизнью в ходе длительного процесса, состоящего из нескольких этапов, с привлечением врачей, юристов и комиссий.

При этом врачам и персоналу по уходу за больными разрешается отказаться от оказания помощи в эвтаназии, если это не соответствует их убеждениям.

В Германии подобного закона нет. Комментируя решение испанского парламента, глава немецкого Фонда защиты пациентов Ойген Брыш (Eugen Brysch) подчеркнул, что понятие "невыносимые страдания", которое является основополагающим для активной помощи в уходе из жизни, невозможно определить объективно.

Между тем партия Vox уже сообщила о намерении обратиться в Конституционный суд Испании с требованием признать закон об эвтаназии неконституционным.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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