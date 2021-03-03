В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля в ОАЭ
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сообщения СМИ о том, что сестры короля Испании – принцесса Елена и Кристина – сделали прививки от коронавируса в ОАЭ, вызвали резонанс в обществе, сообщает El Diario.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным СМИ, 57-летняя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина прошли вакцинацию еще в феврале во время поездки к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу в Абу-Даби.

Критика связана с тем, что в Испании в рамках программы по вакцинации они бы не могли получить прививку, так как приоритет отдается более пожилым жителям страны и лицам из групп повышенного риска.

В партии "Подемос", входящей в состав правящей коалиции, указали, что такие "привилегии" ведут к "дискредитации" монархии.

Отец принцесс Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 года, а затем переехал в ОАЭ. Престол занял его сын, Филипп VI.

С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, более 69 тыс. умерли.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Испания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Новые проекты

Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€