В Испании сибирская зима: -25°С после снежного шторма

На жителей центральной Испании обрушилась настоящая сибирская зима с ее снегопадом и морозами. В понедельник температура воздуха в районах к востоку от Мадрида упала до -25°С. Это была самая холодная за 20 лет ночь на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Власти просят стариков оставаться дома. Снежный циклон "Филомена" принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов.

По меньшей мере семь человек погибли от холода, двое из них - бездомные в Барселоне.

Молина-де-Арагон - город и муниципалитет в провинции Гвадалахара, расположенный в 197 км к северо-востоку от Мадрида и прозванный из-за относительно прохладной погоды "испанской Сибирью", полностью оправдал это название.

В столице страны Мадриде температура ночью упала до -16°С. Больницы здесь и без того с трудом справляются с пандемией коронавируса, а тут еще гололед привел к резкому росту числа пациентов, поскользнувшихся и сломавших ногу.

Врачи сообщили местной прессе в понедельник, что в больницы каждый час поступает около 50 таких пациентов.

Снежный циклон привел к перебоям с электричеством, остановке пригородных электричек и многих авиарейсов. Ситуация понемногу возвращается к норме, но задержки на транспорте остаются.