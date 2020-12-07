В Испании в операции против наркоторговцев задержано 13 человек, в том числе - граждане Латвии

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной торговлей марихуаной на международном уровне. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов, пишет ТАСС.

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Операция по задержанию прошла в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония). Полицейские задержали 13 человек - граждан России, Венесуэлы, Латвии, а также подданных Испании. Среди арестованных главарь преступной организации.

Группировка использовала склад, расположенных в промышленной зоне в населенном пункте Видререс, для хранения наркотиков. Для транспортировки марихуаны в другие страны Европы использовались грузовики для международных перевозок. В частности, полицейские перехватили грузовик неподалеку от границы с Францией, в котором были спрятаны 180 кг марихуаны.