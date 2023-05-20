В Испании во время показательного полета разбился истребитель F-18

Истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании разбился на авиабазе в Сарагосе, выполняя показательный полет. Об этом со ссылкой на El Pais сообщает "Новая газета. Европа".

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Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает, однако он был доставлен в больницу с повреждениями ног.

Как сообщили в Гражданской гвардии Испании, во время полета у истребителя возникли "какие-то проблемы", из-за чего он и разбился. Никто из находившихся неподалеку людей не пострадал.

Издание уточняет, что это не первый подобный инцидент с F-18 — первое крушение истребителя произошло в 1998 году, затем в 2000 году два F-18 разбились в воздухе, а в 2017 еще один такой истребитель потерпел крушение во время взлета, в результате чего погиб пилот.