В Испании задействовали армию для сдерживания мигрантов

В Мелилье, испанском полуанклаве на территории Северной Африки, задействовали армию для пресечения попыток мигрантов проникнуть в город незаконными способами, сообщает газета El País.

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Кроме Мелильи, для сдерживания мигрантов армию подняли также в полуанклаве Сеута, где незаконно пересекли границу 8 000 человек. В самой Мелилье, благодаря превентивным методам, количество нелегалов удалось уменьшить до 90 человек.

Мигранты прибывают в Мелилью и Сеуту со всей Северной Африки, для предотвращения незаконного пересечения границы в обоих городах была построена система пограничных сооружений в виде шестиметровой стены, защищенной колючей проволокой и охраняемой патрулями. Вследствие этого, мигранты стали отплывать от побережья Марокко и прибывать в Сеуту и Мелилью с моря.

Новая волна мигрантов пытается пересечь границу на фоне обострения противостояния Испании и Марокко, вызванного тем, что в одной из испанских больниц на излечении от коронавируса находится лидер Народного фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (ПОЛИСАРИО) Брахим Гали. Фронт ПОЛИСАРИО борется против Марокко за освобождение территории Западной Сахары.

Марокко со времени получения независимости в 1956 году требует передачи ей испанских городов на побережье Средиземного моря. Испания отказывается от обсуждения этого вопроса до возвращения ей Гибралтара.