В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших

В результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек, все — граждане Германии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще 11 госпитализированы.

В южнотирольском городке Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии,автомобиль Audi TT въехал в группу туристов из Германии, в результате шесть человек погибли. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано. Инцидент произошел рано утром. Согласно подтвержденным данным, все жертвы — граждане Германии в возрасте от 20 до 25 лет.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и были привезены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин вертолетом доставили в университетскую клинику Инсбрука.

За рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было сильно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчину задержали и отправили в больницу для медицинского освидетельствования.

#EINSATZINFO: FF Luttach — 05.01.20 — 01:15 — Alarmstufe 5. Ein schwerer Verkehrsunfall mit 11 Verletzten und 6 Verstorbenen Personen ereignete sich heute Nacht in Luttach. Pressekonferenz um 08:30 Uhr im Raiffeisensaal Luttach. Foto: FF Luttach pic.twitter.com/KgYUqucAby — LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) January 5, 2020

По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ агентству AFP сообщили, что сотрудники германского консульства в Милане помогают итальянским властям устанавливать личность погибших, кроме того они опекают пострадавших.

На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая. Местные власти в связи с инцидентом в Лутаго в первой половине дня провели специальную пресс-конференцию, на которой сообщили, что в Южный Тироль туристы прибыли из северной части Германии.

Итальянская провинция Южный Тироль граничит со Швейцарией на западе и с Австрией на севере и востоке. Здесь располагаются около 30 горнолыжных курортов.