В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи
Foto: AP/Scanpix/LETA

Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших. Об этом заявил глава департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли, сообщает ТАСС.

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По его словам, за последние сутки в стране от коронавируса вылечились 3033 человека. При этом количество новых случаев заражения составило 2646.

Однако в Италии сохраняется высокая смертность. За минувшие сутки в стране скончались 464 человека.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2 682 225. За все время пандемии скончались 187,3 тысячи человек, вылечились более 732 тысяч. Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса страной и находится на третьем месте по числу зараженных — в стране инфекцию выявили у 189,9 тысячи человек.

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Lenta.ru

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