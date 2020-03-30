В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 000 человек

В Италии с начала эпидемии COVID-19 заразились более 101 тыс. человек, приводит данные властей газета Corriere della Sera. По состоянию на 30 марта выздоровели уже более 14,6 тыс. пациентов, а более 11,5 тыс. умерли от вызванных вирусом осложнений.

Таким образом, сейчас в Италии более 75,5 тыс. заразившихся. За прошедшие сутки их число увеличилось на 1648 человек по сравнению с 3,8 тыс. днем ранее.

Больше всего заболевших отмечено в Ломбардии. По словам губернатора региона Аттилио Фонтаны, темпы распространения инфекции перестали идти в гору, однако это не значит, что люди должны вернуться к обычной жизни и перестать соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что в последние дни наблюдал, как на фоне относительно хороших сообщений о ситуации с коронавирусом на улицах появилось больше людей и машин, и призвал правительство не ослаблять контроль.

По словам главы Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, накануне, 29 марта, полиция подала 6 тыс. жалоб на итальянцев, нарушающих антивирусные меры, передает La Repubblica. Он, как и Фонтана, отметил, что, несмотря на прогресс в борьбе с вирусом, нужно все же придерживаться введенных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия лидирует по числу умерших от коронавирусной инфекции как в Европе, так и мире. По количеству заразившихся она находится на втором месте, уступая лишь США.