В Италии Covid-19 победила 104-летняя женщина

В Италии коронавирус победила 104-летняя Ада Зануссо, со ссылкой на Daily Mail передает gazeta.ru.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Ада Зануссо почувствовала себя плохо 17 марта в доме престарелых. У женщины началась лихорадка и проблемы с дыханием. Тест на Covid-19 оказался положительным. "Я догадывался, что это коронавирус, потому что в доме престарелых уже были случаи заболевания", - поделился сын женщины.

"Она может вставать с кровати и дойти до стула. Она сохранила абсолютно ясное сознание. Ее выздоровление большая радость для нас и надежда для всех, кто борется с болезнью в эти нелегкие времена", - отметила лечащий доктор Ады Зануссо.

Таким образом, она стала старейшим в мире человеком, кому удалось выздороветь после заражения Covid-19.

Зануссо также пережила испанку 1918-1920-х годов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.