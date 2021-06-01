В Италии досрочно выпустили из тюрьмы босса сицилийской мафии Джованни Бруска, причастного к 100 убийствам

В Италии после 25 лет в тюрьме условно-досрочно освобожден босс сицилийской мафии "Коза Ностра" Джованни Бруска по прозвищу "Головорез", признавшийся в причастности к убийству более чем ста человек.

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В список преступлений Бруски входят убийство борца с мафией, судьи Джованни Фальконе вместе с женой и тремя телохранителями, а также убийство и растворение в кислоте 11-летнего сына одного из мафиози.

Бруска был арестован в 1996 году и позже приговорен по совокупности различных преступлений к пожизненному лишению свободы. Теперь его отпустили досрочно с четырехлетним испытательным сроком, что вызвало гнев общественности и политиков.

В девяностых, по ходу следствия и судов, Бруска, надеясь выторговать срок поменьше, начал откровенно говорить о делах мафии, рассказав в том числе о ста с лишним убийствах, к которым он был причастен.

Кто такой Джованни Бруска

Бруска, которому сейчас 64 года, был ключевой фигурой в "Коза Ностре", сицилийской мафии.

В 1992 году он лично взорвал полтонны взрывчатки, заложенные под дорогой близ Палермо, по которой ехал главный на тот момент итальянский борец с мафией, судья Джованни Фальконе.

Вместе с Фальконе погибли его жена и трое телохранителей.

Еще через два месяца мафиози убили коллегу Фальконе, Паоло Борселлино. Эти убийства всколыхнули Италию и привели к принятию новых жестких законов о борьбе с мафией.

Еще одно чудовищное преступление Бруски — убийство Джузеппе Ди Маттео, 11-летнего сына мафиозо, которого Бруска заподозрил в предательстве. Мальчика пытали, задушили, а после растворили тело в кислоте.

После ареста в 1996 году заговоривший Бруска получил статус свидетеля гособвинения и помог следователям найти бандитов, виновных в нескольких преступлениях.

Общество возмущено

Досрочное освобождение Джованни Бруски возмутило многих итальянцев.

"Государство — против нас. Прошло 29 лет, и мы все еще не знаем всей правды. А Джованни Бруска, человек, уничтоживший мою семью — на свободе", — сказала газете вдова одного из телохранителей судьи Фальконе Тина Монтинаро.

Сестра Джованни Фальконе Мария сказала журналистам, что она опечалена, но понимает, что таков закон и Бруска имел право выйти на свободу.

Решение освободить Бруску осудили и некоторые итальянские политики.

"Италия не заслужила такого "правосудия", — заявил лидер правопопулисткой партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Это удар под дых", — сказал лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта.