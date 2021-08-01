В Италии хакеры атаковали систему вакцинации от коронавируса

Хакерской атаке подверглись официальные порталы, связанные с программой вакцинации в столичной области Лацио. Их взломали на фоне введения в Италии "зеленых сертификатов"

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В Италии хакеры атаковали и отключили системы ИТ-компании, которая контролирует проведение вакцинации в столичной области Лацио, сообщили местные власти.

"Проводится хакерская атака на CED (базу данных) региона", — говорится в сообщении властей в Twitter.

По данным Reuters, хакеры отключили системы портала здравоохранения Лацио и ресурсы, связанные с проведением вакцинации. Власти предупредили, что прививочная кампания может быть отложена.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная. Под нее попал весь областной CED", — сказал министр Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато.

По информации ANSA, правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Италия ранее объявила о введении COVID-пропусков. С 6 августа в стране начнут действовать "зеленые сертификаты", которые дадут право посещать мероприятия в закрытых помещениях, а также кафе и рестораны. Пропуска будут выдавать вакцинированным от коронавируса, перенесшим COVID-19, и тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.

Решение ввести COVID-пропуска привело к массовым акциям протеста в Италии. Демонстранты называют введение "зеленых сертификатов" моральным шантажом, обвиняют власти в дискриминации непривитых и лишении выбора.

По данным пресс-службы премьер-министра Италии Марио Драги, в Италии введено 68,5 млн доз вакцины против коронавируса. Полностью вакцинацию прошли 32,4 млн жителей, или 60% населения старше 12 лет.