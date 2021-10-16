В Италии количество бедных за пандемию выросло на миллион
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В настоящее время в Италии уже 5,6 млн человек живут в нищете, сообщает Caritas Italia. Пандемия коронавируса резко ухудшила положение итальянцев, которые и так едва сводили концы с концами.

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В Италии в результате пандемии коронавируса резко увеличилось число бедных: в настоящее время уже 5,6 млн жителей этой страны живут в нищете — на один миллион больше, чем до кризиса, вызванного пандемией, сообщила гуманитарная организация Caritas Italia в докладе, обнародованном в субботу, 16 октября.

В документе констатируется наличие кризиса "невиданного масштаба" — в двух миллионах бедных семей проживают более 1,3 млн несовершеннолетних, не имеющих средств для достойной жизни. Многие итальянцы, находившиеся на грани бедности, на фоне пандемии оказались в полной нищете, а те, кто и так уже был беден, едва ли самостоятельно поправят свои дела, отмечает Caritas Italia. Наиболее сильно от бедности страдают Валле-д'Аоста, Кампания, Лацио, Сардиния и Южный Тироль.

Caritas Italiana призвала правительство премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть государственные программы помощи, поскольку более чем половина нуждающихся итальянцев не получают пособий, многие также страдают от непомерной задолженности и ростовщиков. В докладе указывается, что еще до пандемии миллионы итальянских семей имели настолько высокие долги, что они не могут быть выплачены при нормальных условиях.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Италия
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