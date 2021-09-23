В Италии могут скоро декриминализировать каннабис

Италия вероятно проведет референдум о декриминализации каннабиса в следующем году. Это связано с тем, что итальянские активисты собрали под своей петицией половину миллиона подписей - количество, необходимое по закону для проведения общенационального голосования. Об этом пишет Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если общество проголосует за декриминализацию покупки, торговли и выращивания конопли, это может повлечь за собой "эффект домино" по всей Европе.

Всего лишь за неделю петицию подписали 500 000 человек. Авторы инициативы назвали такой результат "необычным, но не удивительным". По их словам, скорость мобилизации подтверждает жажду изменений в отношении каннабиса.

Как сообщает Euronews, в нескольких других странах Европейского союза (ЕС) уже поданы похожие петиции.

Согласно итальянскому законодательству, употребление марихуаны в небольших количествах в рекреационных и медицинских целях на данный момент разрешено. Однако покупка, торговля или массовое выращивание каннабиса являются незаконными, а дилерам может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В Италии законодательная система является одной из самых строгих в Европе.

Активисты уверены, что декриминализация каннабиса создаст тысячи рабочих мест и увеличит налоговые поступления для государства.

Авторы петиции указали, что они продолжат сбор подписей до конца месяца, после чего им будет необходимо подать предложение о референдуме в Высший апелляционный суд Италии.

Если предложение будет принято, его будет нужно направить в Конституционный суд Италии на рассмотрение. Если все будет одобрено, президент страны назначит дату для проведения общенационального голосования.