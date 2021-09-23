В Италии начали использовать дроны для измерения температуры у отдыхающих на пляжах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Беспилотники патрулируют побережье Остии неподалеку от Рима, находясь на высоте 25-30 м от людей. Если устройство зафиксирует повышенную температуру у кого-либо, оно отправит сигнал врачам, которые немедленно прибудут на место для проведения осмотра.

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Первые дроны должны были выйти в рейс еще в начале сентября, но из-за плохой погоды старт проекта отложили: при пасмурном небе и ветре беспилотники не могут проводить термоскрининг, пишет портал "Тонкости Туризма".

Эта мера вызвала в итальянских соцсетях масштабные дискуссии: люди считают слежку дронов вторжением в частную жизнь и бесполезной тратой денег.

Обсуждают в стране и другое спорное решение местных властей: Италия стала первым европейским государством, обязавшим всех работников иметь цифровые сертификаты здоровья. Как пишет Euronews, правило вступит в силу 15 октября, оно обязательно и для государственных, и для частных компаний.

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