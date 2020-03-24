В Италии определили регион, где будут работать военные вирусологи из России

Российские военные, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, будут работать в в провинции Бергамо на севере страны, сообщил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Сергей Кикоть.

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"Завершились консультации с итальянской стороной, в результате которых определен регион для выполнения задач по оказанию помощи по борьбе с коронавирусом", - заявил Кикоть, слова которого приводит телеканал "Звезда".

По его словам, уже определен примерный объем необходимых для выполнения задач. Группа российских военных специалистов начала готовиться к маршу в район выполнения задач, добавил Кикоть.

Детали совместного плана работы по борьбе с коронавирусом еще обсудят в Риме российские военнослужащие и власти республики, отмечается в сообщении телеканала.

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом

По данным итальянских СМИ, Бергамо - город, особенно пострадавший от коронавируса. Входит в провинцию Ломбардия.

Из России в Италию прибыло 14 военно-транспортных самолетов ВКС РФ с военными специалистами и оборудованием для диагностики и дезинфекционных мероприятий. Самолеты приземлились на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" (30 км юго-западнее Рима).

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что девятью самолетами в Италию доставлено восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом стало известно в субботу, 21 марта, после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших коронавирусом.