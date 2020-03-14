В Италии от коронавируса умерли 250 человек за сутки

В пятницу, 13 марта, от коронавируса в Италии умерли 250 человек, сообщается на Worldometers.

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Таким образом, число жертв коронавируса за минувшие сутки в Италии достигло 1266 человека. Число инфицированных в стране за это время достигло 17660 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.