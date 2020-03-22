В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки. Это новый рекорд

В Италии за последние сутки зарегистрирован еще один скачок смертности в результате коронавирусной инфекции, скончались 793 пациента. Общее число летальных исходов составило здесь 4 825.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на 32 тысячи и достигло 266 тысяч человек. Скончались более 11 тысяч заболевших. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число случаев заболеваний коронавирусом в мире уже превышает 300 тысяч.

Италия еще в четверг обогнала Китай по числу жертв коронавируса. По данным на 22 марта, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 578 жителей Италии - на 6 557 больше, чем за день до этого.

В Ломбардии, где произошла самая большая вспышка коронавируса, введены более строгие меры для борьбы с распространением инфекции. Согласно новым правилам, объявленным поздно вечером в субботу, спорт и физическая активность на улице запрещены. Использование торговых автоматов также запрещено.

Бизнесу предписано прекратить все операции, за исключение тех, что включены о особо важные цепочки обеспечения населения. Прекращается строительство (за исключением больниц). Запрещена работа всех рынков на открытом воздухе.

В Ломбардии зафиксировано 3 095 смертельных исходов после заражения коронавирусом.

Ватикан издал декрет об индульгенции для заразившихся коронавирусом и тех, кто помогает больным. В Риме на карантине два монастыря, в них коронавирусом заболели 59 монашек. По всей стране от Covid-19 скончались по меньшей мере 28 священников.

Россия в субботу объявила, что отправит в Италию военных вирусологов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

В Испании - второй европейской стране по числу заболевших - число случаев коронавируса подскочило за сутки почти на 5 тысяч и составило 24926. От коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 324 человека, а общее число летальных исходов достигло 1326.

В субботу стало известно, что бывший президент мадридского футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс, заразившийся коронавирусом, умер на 77-м году жизни.

Во Франции от коронавируса скончались еще 112 человек, число смертей выросло до 562. Общее число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1847 до отметки в 14 459 человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран повторил вслед за главой ВОЗ слова о важности социального дистанцирования: "В этой ситуации делать вид, что ничего не происходит, к сожалению, не просто безответственно, это опасно - как в отношении собственного здоровья, так и в отношении здоровья других людей".

В Британии общее число заболевших превысило 5 тысяч человек, 233 человека скончались. За последние сутки 53 человека скончались в Англии в результате инфекции Covid-19. Возраст пациентов от 41 до 94 лет, все они имели хронические заболевания. Ранее о двух смертях сообщили медработники Уэльса, и еще один человек умер в Шотландии.

Министр окружающей среды и продовольствия призвал население не закупать в супермаркетах продукты впрок и подумать о других, чтобы не создавать искусственного ажиотажа и дефицита.

Нынешние выходные - первые в Британии, когда закрыли свои двери пабы, рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные центры и ночные клубы.

В Швейцарии число заболевших за сутки выросло на четверть и составило 6 100, 56 человек скончались. Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Цюррихе и Лозанне, отменен.

В США коронавирусом болеют более 21 тысячи человек, скончались 266 заболевших. Губернатор Нью-Йорка сообщил, что в штате подтверждено более 10 тысяч случаев заболевания, 6 211 из них - в городе Нью-Йорк.

В Нью-Йорке, Иллинойсе и Коннектикуте вслед за Калифорнией власти призвали население свести к минимуму всяческую активность за пределами своего жилья, чтобы побороть распространение инфекции. Таким образом распоряжение оставаться дома коснулось каждого пятого жителя США.

Во время субботней пресс-конференции президент США Дональд Трамп также призвал американцев оставаться дома. Во время выступления он задался вопросом: "Почему мы не дезинфицируем маски? У нас есть очень хорошие средства для этого".

По неподтвержденным данным, в Нью-Йорке докторам и медсестрам выдают одну маску на неделю, и им приходится дезинфицировать их антисептиками для рук.

Кроме того, в ночь на субботу вступил в силу запрет на пересечение границы Канады и США.

Вице-президент Майк Пенс на пресс-конференции в субботу подтвердил, что коронавирус выявлен у одного из его помощников, отметив, что ни он, ни Трамп не имели прямого контакта с заболевшим сотрудником.

Позже стало известно, что тесты на вирус, сделанные Пенсу и его жене, дали отрицательный результат. Об этом сообщила пресс-секретарь вице-президента.