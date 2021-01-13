В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Италии решили продлить до конца апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавируом COVID-19, сообщает в среду газета Il Riformista.

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Как заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, власти видят ухудшение ситуации с коронавирусом "по всем параметрам", поэтому они обязаны принять новые меры.

"Правительство считает необходимым, прежде всего, продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", - сказал Сперанца.

В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, соответственно, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую белую зону. По словам Сперанцы, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например - носить маски. Он отметил, что "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду".

Сперанца в среду выступил в парламенте и заявил, что на этой неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ожидается, что в связи с этим правительство Италии может ввести запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне.

За время пандемии в стране зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тыс. человек.

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Интерфакс

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Интерфакс

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