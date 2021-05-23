В Италии сорвалась с троса подъемника кабина. Погибли 12 человек

На севере Италии, у озера Маджоре сорвалась с троса канатной дороги и упала кабина, в которой находилось 11 человек, в том числе дети. Погибли по меньшей мере восемь пассажиров, сообщила альпийская служба спасения страны.

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По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии вблизи озера Маджоре, когда с троса сорвалась кабина с пассажирами.

Кабина перевозила людей из куротного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

Как сообщили представители горно-спасательной службы, двое пострадавших детей — пяти и девяти лет — были отправлены вертолетом в больницу Турина.

Спасатели предупреждают, что число жертв уточняется и может возрасти.

На месте аварии продолжают работать спасатели, полиция и пожарные.

Что известно об этой аварии?



Tочная причина аварии пока не известна, однако по словам очевидцев, металлический трос, к которому крепятся кабины, оборвался за 300 метров до вершины горы.

Подъемник, связывающий Стрезу с горой Моттароне за 20 минут доставляет пассажиров на высоту 1491 метр над уровнем моря. Кабины рассчитаны на 40 пассажиров, однако пока никто с точностью не знает, сколько их было в упавшей кабине.

Сигнал в службу спасения поступил в воскресенье в полдень по местному времени.

Горные спасатели, прибывшие к месту аварии, обнаружили на земле смятую кабину, упавшую с большой высоты.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал аварию трагедией.

"От имени всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и в мыслях я всецело с пострадавшими детьми и их родителями", — подчеркнул он в официальном заявлении.

Эта канатная дорога была открыта в 1970 году, а между 2014 и 2016 ее закрывали для проведения ремонтных работ. Вновь дорога была открыта совсем недавно после снятия карантинных ограничений.