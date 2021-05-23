В Италии сорвалась с троса подъемника кабина. Погибли восемь человек
Foto: Twitter/emergenzavvf

На севере Италии, у озера Маджоре сорвалась с троса канатной дороги и упала кабина, в которой находилось 11 человек, в том числе дети. Погибли по меньшей мере восемь пассажиров, сообщила альпийская служба спасения страны.

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По данным итальянских СМИ, это произошло недалеко от вершины горы Моттароне.По сообщению газеты Corriere Della Serra, двое детей доставлены санитарным самолетом в больницу Турина.

Газета также сообщила, что спасательные работы осложнились тем, что кабина упала в лес в труднодоступном месте.

Инцидент произошел на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров.

Обрушение линии канатной дороги произошло за 300 метров до вершины горы — в районе последнего пилона на максимальной высоте.

Как отмечается на сайте канатной дороги, она вернулась к работе после локдауна месяц назад.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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