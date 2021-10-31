В Италии умер создатель десерта тирамису

В Италии на 93-м году жизни умер ресторатор Адо Кампеоль, который считается автором десерта тирамису. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Il Messaggero.
Кампеоль владел рестораном Le Beccherie в городе Тревизо. Губернатор области Венеция, к которой принадлежит город, выразил соболезнования в связи со смертью ресторатора. "С Альдо Кампеолем Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина", — отметил он. По словам губернатора, с лица Кампеоля никогда не пропадала улыбка, работу его ресторана отличали гостеприимство и высокое качество.
Знаменитый десерт помогли изобрести жена Кампеоля Альба Ди Пилло и шеф-повар Роберто Лингуанотто. Рецепт лакомства появился в конце 1960-х годов. Новое блюдо получилось случайно: шеф-повар готовил ванильное мороженое, и в смесь яиц и сахара попало немного маскарпоне. Получившийся вкус ему понравился, о чем повар рассказал жене хозяина ресторана. Пара позже усовершенствовала десерт, добавив бисквит, пропитанный кофе, и посыпав его какао.
Впервые о тирамису написал гастроном Джузеппе Маффиоли в 1981 году. Семья Кампеоля не патентовала рецепт, что способствовало возникновению множества его вариаций, в том числе с добавлением алкоголя. Оригинальный рецепт был зарегистрирован нотариально в Итальянской академии кулинарии только в 2010 году.