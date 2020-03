В Италии умер священник, отдавший свой респиратор незнакомому человеку

72-летний священник Джузеппе Берарделли, который отдал свой респиратор более молодому незнакомому человеку, заразился коронавирусом Covid-19 и умер в больнице города Ловере.

Как сообщает BBC News, настоятель церкви в Касниго стал одним из 50 священников, скончавшихся от коронавируса в Италии.

Берарделли отказался принять респиратор, который купила для него община, и отдал его другому человеку. BBC News отмечает, что когда гроб с телом священника перевозили для захоронения, жители города из окон и с балконов провожали его аплодисментами. Церемонии похорон в Италии сейчас запрещены.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.