В Италии умер священник, отдавший свой респиратор незнакомому человеку

72-летний священник Джузеппе Берарделли, который отдал свой респиратор более молодому незнакомому человеку, заразился коронавирусом Covid-19 и умер в больнице города Ловере.

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Как сообщает BBC News, настоятель церкви в Касниго стал одним из 50 священников, скончавшихся от коронавируса в Италии.

Берарделли отказался принять респиратор, который купила для него община, и отдал его другому человеку. BBC News отмечает, что когда гроб с телом священника перевозили для захоронения, жители города из окон и с балконов провожали его аплодисментами. Церемонии похорон в Италии сейчас запрещены.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

"Greater love has no person…" (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020

По ситуации на 24 марта в Италии зафиксировано 6077 случаев смерти от коронавируса Covid-19. Самая сложная ситуация — в Ломбардии, расположенной на севере страны.