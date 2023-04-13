В Италии выяснили, кто помог сыну красноярского губернатора сбежать из-под домашнего ареста в Милане

Итальянские следователи установили личности 4-5 человек, которые помогли сыну красноярского губернатора Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане, сообщила газета La Repubblica в среду, 12 апреля. По данным издания, в побеге Усса участвовала оперативная группа, в которой было не менее десяти человек. Следователи полагают, что участников самой операции было шесть или семь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как выяснило следствие, эти люди помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до итальянского города Триест, сменив по пути несколько машин. Там Усс по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию и уже, по всей видимости, оттуда улетел в Россию.

По сведениям La Repubblica, власти Италии расследуют возможную причастность российских спецслужб к побегу Усса. Следствие полагает, что именно спецслужбы организовали и руководили всей операцией.

Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США. Уже на следующий день после этого сын красноярского губернатора бежал из-под домашнего ареста.

В начале апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег. Позднее адвокат Усса сообщил, что суд изменил его подзащитному меру пресечения на подписку о невыезде. Губернатор Красноярского края Александр Усс настаивает на невиновности своего сына.