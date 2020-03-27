В Италии за сутки от коронавируса скончалась почти тысяча человек

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, число жертв достигло 9134, ссылаясь на слова комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури сообщает РИА "Новости".

"Сегодня данные о течении эпидемии говорят о выздоровлении 589 человек, их число дошло до 10 950", - сказал Аркури в пятницу на вечернем брифинге. Накануне выздоровели 999 заболевших, их рост замедляется третий день подряд.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы 66414 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4401 случая.

Более 25 тысяч человек в мире скончались впоследствии заражения новым типом коронавируса COVID-19 с начала эпидемии, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Большинство летальных исходов зафиксированы на территории европейских стран: на них приходится около 17 тыс. случаев, пишет Интерфакс.

Между тем, в мире насчитывается примерно 127 тыс. выздоровевших. Около 60 тыс. из них - в китайской провинции Хубэй, еще 11 тыс. - в Иране, 10 тыс. - в Италии, 9 тыс. - в Испании.

Согласно подсчетам университета, с начала вспышки коронавируса в мире выявлено в общей сложности 553 тыс. случаев заражения.

Между тем, портал Worldometers, также отслеживающий статистику по ситуации с коронавирусом, приводит похожие данные по скончавшимся пациентам. Согласно его информации, в мире с начала эпидемии погибли 25,2 тыс. человек, зарегистрировано почти 560 тыс. случаев заболевания.