В Италии задержан вероятный сообщник берлинского террориста Аниса Амри

Алжирца, который предположительно снабдил Аниса Амри поддельным итальянским удостоверением личности, задержали в Неаполе.

В Неаполе задержан вероятный сообщник исламиста Аниса Амри, устроившего в декабре 2016 года теракт на рождественском базаре в Берлине. Как сообщило в пятницу, 25 мая, агентство dpa со ссылкой на полицию Италии, речь идет об алжирце, который снабдил Амри перед терактом поддельным итальянским удостоверением личности. Его задержали еще в апреле в Неаполе вместе с семью другими подозреваемыми, говорится в сообщении полиции.

Алжирец числился в розыске как фальшивомонетчик по европейскому ордеру на арест, выданному Францией. Сообщается, что он является членом банды, которая занималась подделкой документов. Кроме него, уголовные дела возбуждены против еще 11 человек.

По данным следствия, 24-летний гражданин Туниса Анис Амри воспользовался поддельным итальянским удостоверениям личности, чтобы в конце июля 2016 года переехать на автобусе из Италии в Германию. Ранее власти ФРГ отказали ему в предоставлении статуса беженца.

19 декабря 2016 года Амри направил похищенный им грузовик на полной скорости в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой исламиста стал польский водитель Лукаш Урбан, которого Амри застрелил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться, но позже он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицейскими.