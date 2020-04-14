В Италии зафиксировали самый низкий суточный прирост заразившихся за месяц
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По состоянию на 14 апреля количество зараженных коронавирусом в Италии увеличилось до 104 291 человека. За прошедшие сутки подтвердились 675 новых случаев, следует из данных, департамента гражданской обороны страны.

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Как отмечает агентство ANSA, это самый низкий суточный прирост чуть больше чем за месяц. По данным на 6 марта в Италии за сутки зафиксировали 620 новых случаев заражения. В понедельник, 13 марта, число заболевших за сутки превышало 1 тыс. человек.

К 14 апреля общее число зараженных в стране, с учетом жертв COVID-19 и выздоровевших, выросло до 162 488 человек. Накануне количество погибших там превысило 20 тыс. За сутки умерли 566 зараженных. При этом 12 апреля в Италии зафиксировали наименьшее количество жертв коронавируса: тогда за сутки умер 431 человек. Согласно Минздраву, всего из-за COVID-19 погибли 21 067 человек, 37 130 выздоровели.

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