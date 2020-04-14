В Италии зафиксировали самый низкий суточный прирост заразившихся за месяц

По состоянию на 14 апреля количество зараженных коронавирусом в Италии увеличилось до 104 291 человека. За прошедшие сутки подтвердились 675 новых случаев, следует из данных, департамента гражданской обороны страны.

Как отмечает агентство ANSA, это самый низкий суточный прирост чуть больше чем за месяц. По данным на 6 марта в Италии за сутки зафиксировали 620 новых случаев заражения. В понедельник, 13 марта, число заболевших за сутки превышало 1 тыс. человек.

К 14 апреля общее число зараженных в стране, с учетом жертв COVID-19 и выздоровевших, выросло до 162 488 человек. Накануне количество погибших там превысило 20 тыс. За сутки умерли 566 зараженных. При этом 12 апреля в Италии зафиксировали наименьшее количество жертв коронавируса: тогда за сутки умер 431 человек. Согласно Минздраву, всего из-за COVID-19 погибли 21 067 человек, 37 130 выздоровели.