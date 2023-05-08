В Ивангороде установили огромный экран в сторону Нарвы: покажут, как Россия отмечает 9 мая
Foto: DELFI.ee

На российском берегу реки Нарва рядом с Ивангородской крепостью заканчивают установку сцены и большого экрана для проведения концерта 9 мая. Это вызывает оживленное обсуждение в городских группах социальных сетей, пишет Delfi.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция надеется, что нарвитяне проведут 9 мая достойно, а концерт, намеченный на вторую половину дня, не создаст провокационных ситуаций. 9 мая она продолжит работать в усиленном режиме и наблюдать за скоплением людей.

„Если люди собрались у памятного места, спокойно возлагают цветы, то, конечно, в этом нет никакого нарушения, человек может гулять по городу спокойно там, где он хочет — это же естественно", — говорит руководитель службы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно. К возможным нарушениям общественного порядка полицейские патрули готовы.

За использование враждебной символики в Эстонии предусмотрен штраф до 1200 евро либо тюремное заключение сроком до года. Недопустимы в этот день и публичные мероприятия, исполнение и прослушивание военных песен.

Запрещенных к посещению мест 9 мая в Нарве нет. „Главное, чтобы не использовалась символика страны-агрессора, не было спонтанных встреч, которые могут перерасти в публичное собрание, если кто-то начнет говорить речи, поддерживающие режим агрессора, то полиция сразу вмешается", — комментирует Янно.

Для многих нарвитян, судя по комментариям в социальных сетях, концерт на противоположном берегу реки — это возможность вспомнить, как они отмечали 9 мая еще несколько лет назад, до пандемии и начала войны. Для других — непонятная затея соседней страны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (19) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как появились пакоматы?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Как появились пакоматы?