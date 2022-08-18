В июле крупнейшие страны Европы не пообещали Украине военной помощи (впервые с начала войны)

Спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие страны ЕС стали гораздо сдержаннее в обещаниях военной поддержки Киеву, а уже утвержденные договоренности они реализуют куда медленнее американцев. По оценкам экспертов, такая тенденция наблюдается еще с весны; если ситуация не изменится, политическая репутация всей Европы окажется под вопросом.

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В течение июля Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша впервые с начала российского вторжения не предложили Украине никаких новых двусторонних договоренностей о военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, анализирующего международную поддержку, предоставляемую Украине после 24 февраля.

Свежие данные аналитиков подтверждают, что крупнейшие страны континента стали гораздо менее активны в вопросе военной поддержки Украины по сравнению с США, а яркие сторонники такой поддержки (например, Великобритания и Польша) "возможно, выдыхаются". Эту точку зрения неоднократно высказывали и украинские политики, считающие, что Германия и другие страны слишком медленно реализуют собственные обещания. В недостаточной поддержке Берлин критиковал и министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По словам Кристофа Требеша, руководящего работой над Ukraine Support Tracker, обязательства европейских стран по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля. "Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — отмечает исследователь.

Даниэль Фиотт, оборонный аналитик из Свободного университета Брюсселя, считает, что обещания ничего не значат, если они не будут реализованы на местах. "Украине нужно вооружение, а не горячий воздух", — заявил он Politico. По мнению эксперта, ближайшие недели и месяцы станут испытанием "политической и экономической репутации Европы".

Как напоминает Politico, неделю назад европейские политики встретились в Копенгагене, где одобрили выделение Украине военной помощи на 1,5 млрд евро. Однако Требеш оценивает эту сумму как "мизерную в сравнении с тем, что удалось утвердить на предыдущих конференциях".