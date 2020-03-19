В Израиле начали слежку за больными коронавирусом при помощи мобильных телефонов

Израиль ввел для борьбы с коронавирусом беспрецедентную меру — использование техники отслеживания перемещений в отношении гражданских лиц. 19 марта Высший суд Справедливости Израиля будет рассматривать иск Ассоциации за гражданские права, которая требует признать незаконным это решение. По мнению юристов, нарушающие право человека на частную жизнь, применялись ранее исключительно к людям, подозреваемым в терроризме, и только по решению суда, сообщает Спектр.Пресс.

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В Израиле уже действуют жесткие ограничения, аналогичные тем, что введены уже почти во всех странах западного мира. Правительство запретило гражданам покидать их дома без веской причины (исключением является только посещение врача по срочному вопросу — плановые операции со следующей недели отменены, поход в продуктовый магазин или аптеку). Запрещено принимать гостей у себя дома. Остановлена работа ночного общественного транспорта. Все граждане Израиля, вернувшиеся из-за границы, находились в строжайшей самоизоляции в течение двух недель. Закрыто почти все, включая школы, общепит, офисы, театры и стадионы. У тех, кто все же ходит на работу, как правило сокращен рабочий день. На сегодня в стране заболели менее пятисот человек и нет, к счастью, ни одного летального случая.

Но власти Израиля решили пойти еще дальше. Во время обращения к нации премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство начнет использовать данные мобильных устройств лиц, заболевших коронавирусом или находящихся под подозрением в этом, для определения их местонахождения. Цель — выявить нарушителей карантина и более точно идентификацировать людей, которые могут распространять инфекцию. Правительство в срочном порядке утвердило пакет экстренных мер, и в ближайшее время полиция и служба внутренней безопасности (ШАБАК) начнут отслеживать передвижение инфицированных коронавирусом, приравняв их тем самым к подозреваемым в терроризме.

Решение властей вызвало бурную реакцию в соцсетях и в профессиональном юридическом сообщества. Многие в Израиле уверены, что речь идет о грубом нарушении права на частную жизнь и покушении на демократию. Первой высказалась оппозиция.

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"Слежка за передвижениями граждан с использованием имеющихся у государства баз данных и с применением продвинутых технологических средств представляет собой тяжелый удар по приватной жизни граждан и базисным гражданским свободам, — цитирует местное издание председателя оппозиционной партии МЕРЕЦ Ницан Горовица. — Применение подобных средств недопустимо в демократическом государстве. Даже в сложившейся ситуации недопустимо применять подобные методы и допускать слежку за гражданами без жесткого контроля над процессом. Необходимо также выработать четкие правила для того, как будет использована полученная информация. Я прошу, чтобы юридический советник (юридический советник правительства Израиля, одна из самых высоких должностей в правительственной иерархии страны, — прим. „Спектра") запретил использование подобных средств до тех пор, пока не будут разработаны системы контроля над новыми мерами".

Большие сомнения вызывает и сама процедура принятия такого беспрецедентного решения. Министры утвердили пакет мер без обсуждения в кнессете, посредством телефонных переговоров. Перед этим не было ни общественных дискуссий, ни обсуждения в профессионально среде. Более того, на данный момент не вполне понятно, как и кем будет осуществляться контроль за действиями ШАБАК, так как Комиссия по контролю спецслужб, в чьи обязанности обычно входит такой контроль, была распущена перед состоявшейся на днях инаугурацией нового состава парламента.

Согласно новым правилам, полиция и ШАБАК должны будут передавать данные о перемещениях лиц, зараженных коронавирусом, в минздрав. Также разрешено контролировать тех, кто был в тесном контакте с больным.

С технической точки зрения, в этом нет ничего нового: данные о местонахождении человека определяются с помощью телефонных антенн. Это не очень точный метод (местоположение определяется в радиусе нескольких десятков, а иногда и сотен, метров), но его достаточно, чтобы отследить перемещения больного. Информацию о маршруте передвижения человека можно получить ретроактивно — то есть спецслужбы смогут узнать, где был тот или иной гражданин в последние недели, еще до принятия новых правил. Этот метод не связан с GPS-навигацией и не является взломом сотового устройства. До недавнего времени для того, чтобы осуществить такое наблюдение, необходимо было соответствующее решение суда. Новый свод правил фактически упраздняет эту необходимость.

"Насколько нам известно, заболевшие граждане сотрудничают с властями и сообщают о своем местопребывании и местах, которые они посетили в последнее время, по первому требованию, — рассказал в интервью „Спектру" адвокат Авнер Пинчук из „Ассоциации за гражданские права в Израиле". — Мы не знаем ни одного случая, когда бы такой человек намеренно врал или утаивал информацию. Даже если допустить, что иногда люди забывают небольшие эпизоды своих перемещений, тем не менее, та сомнительная выгода, которую принесет наблюдение за гражданами с помощью электронных средств, не стоит этого огромного вторжения в частную жизнь."

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Я вижу основную проблему в том, что из-за страха, вызванного коронавирусом, мы можем поступиться нашими базовыми ценностями как демократического общества. Вместе с другими вызывающими беспокойство событиями, произошедшими в стране за последний год, я боюсь, мы вступаем на скользкую дорожку, которая ведет к диктатуре", — отметил адвокат, намекая на многочисленные уголовные коррупционные дела против премьер-министра Нетаньяху.

Эксперт также отметил, что подобные меры могут быть допустимы, когда речь идет о вопросах государственной безопасности, но борьба с коронавирусом, с его точки зрения, является сугубо гражданским делом.

Между тем, вечером в среду, 18 марта, 400 израильтян уже получили смс-сообщения, что их маршруты за последние две недели пересекались с больными коронавирусом. Это стало известно именно благодаря системе слежения за мобильными телефонами. Теперь эти 400 человек должны отправиться на карантин.